Мусороперегрузочную станцию в ЗАТО Александровск освободили от накопленных ТКО

Регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» завершает работы по очистке мусороперегрузочной станции (МПС) в ЗАТО Александровск.

Значительное увеличение объёмов ТКО на МПС возникло из-за фактически форс-мажорных обстоятельств. Один из сторонних объектов обработки ТКО в регионе – мусоросжигательный завод (АО «Завод по термической обработке твёрдых бытовых отходов») – был остановлен для ремонта. Поток ТКО для обработки в «Экотехнопарке» существенно вырос, поэтому регоператор был вынужден направить часть техники для работы на промышленных площадках предприятия. В результате на участке МПС в Александровске скопилось порядка 2,5 тысячи тонн отходов. Тем не менее, все они находились на площадке, то есть внутри огороженного периметра.

Для того чтобы решить возникшую проблему, потребовалось привлечение дополнительных сил и средств, участие подрядчиков. В соответствии с планами, задача должна была быть решена в первой декаде июня и Мурманский филиал АО «Ситиматик» уложился в установленные сроки. Теперь персонал МПС должен поддерживать в надлежащем состоянии санитарную зону вокруг объекта.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».