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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 13:30

Мусоросортировочный комплекс АО «Ситиматик» в Мурманской области посетила первый заместитель главы города Новороссийска

Интерес к заполярному «Экотехнопарку» неслучаен. В Новороссийске ещё только планируют создание современного предприятия, которое позволит вывести на совершенно новый уровень всю систему обращения с отходами на территории большого города. А у АО «Ситиматик» уже накоплен богатейший опыт создания и эксплуатации подобного рода объектов, причём в совершенно разных климатических зонах.

Представители Мурманского филиала АО «Ситиматик» провели экскурсию по объекту, рассказали Эльвире Кальченко историю его создания и поделились опытом работы.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», за последние несколько лет наш регион добился ощутимых результатов в сфере обращения с ТКО – на протяжении нескольких лет наш край входил в десятку субъектов с наиболее высокими показателями. Во многом высокая оценка обеспечена реализацией крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с бытовыми отходами. Полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморск появились в северной технологической зоне в соответствии с концессионным соглашением, заключенным между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» в 2019 году. Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, объём вывозимых ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. 100% ТКО проходят сортировку, при этом часть из них отправляется на дальнейшую переработку, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду.

В целом работу системы обращения с ТКО в Мурманской области обеспечивают 146 мусоровозов, 26 единиц специальной техники. На территории Мурманской области установлено порядка 14 тысяч контейнеров для сбора ТКО, в том числе для раздельного сбора пластика, из них 4295 контейнеров установлено силами Мурманского филиала АО «Ситиматик».

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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