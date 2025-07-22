Муста-Тунтури – 2025: частью самого северного веломарафона стали более 110 спортсменов из разных регионов страны

Двенадцатый веломарафон Муста-Тунтури встречал участников в минувшую субботу на своём традиционном месте – территории Печенгского муниципального округа и полуострова Средний. Бросить вызов суровой северной природе в этом году решили 114 велосипедистов из разных муниципалитетов Мурманской области, а также Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Вологды, Карелии и Коми.

Сильнейших определяли в спортивной дисциплине «маунтинбайк – кросс-кантри». Участникам было представлено три дистанции. 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами. 50 км включает в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури. Все трудности восхождения компенсируют виды, которые открываются на вершине. После спуска с перевала – разворот на финиш. Дистанция 25 км проходит по живописным местам, вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури, до места под названием «Пьяный ручей» и обратно к финишу. Эта дистанция под силу всем, независимо от уровня подготовки.

Награды разыграли в двух возрастных группах на каждой дистанции. Победителем основной дистанции на 110 км среди мужчин до 45 лет стал мурманчанин Александр Бушманов, он проехал трассу за 5 часов 33 минуты 41 секунду. В призёрах Дмитрий Петроченков из Заполярного (6 часов 12 минут 47 секунд) и Ринат Бахтияров из Мурманска (6 часов 28 минут 12 секунд). Среди мужчин от 45 лет «золото» завоевал Александр Голубов из Мурманска, его время – 5 часов 36 минут 4 секунды. На втором месте Юрий Ревенок из Сортавалы (6 часов 23 минуты 33 секунды), на третьем – москвич Сергей Кривенков (6 часов 25 минут 30 секунд).

Среди женщин до 45 лет лучшее время показала мурманчанка Анастасия Кирилова, её время – 9 часов 24 минуты 37 секунд. У женщин от 45 лет победила Елена Шиловская из Вологды – 8 часов 59 минут 8 секунд. Обладательницей серебряной медали стала мурманчанка Вера Левитес (9 часов 32 минуты 33 секунды).

Лучший результат на дистанции в 50 км среди мужчин до 45 лет показал Антон Костюк из Апатитов. Он пересёк финишную черту через 2 часа 20 минут 8 секунд. В призёрах Иван Калинин из Североморска (2 часа 26 минут 28 секунд) и Алексей Корнеев из Москвы (2 часа 49 минут 52 секунды). У мужчин от 45 лет победителем стал Игорь Страуманис из Ковдора (2 часа 28 минут 13 секунд). В призёрах Алексей Никифоров из Мончегорска (2 часа 59 минут 53 секунды) и Эдуард Новиков из Мурманска (3 часа 39 минут 26 секунд).

Среди женщин до 45 лет победу одержала мурманчанка Варвара Лобачкова, её время – 2 часа 46 минут 4 секунды. На втором месте Ирина Корнеева из Мурманска (2 часа 46 минут 54 секунды). На третьем месте Марина Калинина из Североморска (2 часа 49 минут 58 секунд). У спортсменок возрастной категории после 45 лет на первом месте Юлия Налимова из Североморска (3 часа 47 минут 10 секунд).

Дистанцию в 25 км среди велосипедистов до 45 лет, быстрее всех преодолел мурманчанин Алексей Виноградов за 1 час 4 минуты 54 секунды. В призёрах также мурманчане – Вадим Егоров (1 час 22 минуты 9 секунд) и Даниил Лобачков (1 час 30 минут 24 секунды). У мужчин после 45 лет победил Алексей Попов из Мурманска (1 час 12 минут 3 секунды). На втором месте Александр Бушманов из Мончегорска (1 час 14 минут 4 секунды). На третьем – Евгений Иващенко из Никеля (1 час 47 минут 32 секунды).

Среди велосипедисток до 45 лет золото веломарафона взяла мурманчанка Татьяна Бирюкова (1 час 44 минуты 35 секунд). В призёрах – Анна Чернова из Мурмашей (1 час 53 минуты 20 секунд) и Татьяна Иванова из Мурманска (2 часа 12 минут 15 секунд).

У женщин от 45 лет на первом месте мурманчанка Людмила Тепленева, её время – 1 час 10 минут 47 секунд. На втором месте Любовь Квятковская из Санкт-Петербурга (1 час 44 минуты 35 секунд). На третьем месте Анна Грошева из Никеля (1 час 44 минуты 51 секунда).

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550727/#&gid=1&pid=20