Муста-Тунтури – 2025: на старт самого северного веломарафона участники выйдут 19 июля

Веломарафон Муста-Тунтури состоится 19 июля в спортивной дисциплине «маунтинбайк – кросс-кантри». Его трасса преодолевает перевал Муста-Тунтури, который является самой северной точкой фронта Второй мировой войны на полуострове Средний и является уникальным природным заповедником.

Участникам представлены три дистанции: 25, 50 и 110 км. Дистанция 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами. Дистанция 50 км включает в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури. Все трудности восхождения компенсируют виды, которые открываются на вершине. После спуска с перевала – разворот на финиш. Дистанция 25 км проходит по живописным местам, вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури, до места под названием «Пьяный ручей» и обратно к финишу. Эта дистанция под силу всем, независимо от уровня подготовки.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, зарегистрироваться для участия в веломарафоне можно по ссылке.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550444/#&gid=1&pid=5