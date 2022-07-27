Муста-Тунтури и первый в мире атомный ледокол: российские кинодеятели поделились с вице-губернатором впечатлениями от кинотура

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, завершился четвёртый локейшн-тур по Кольскому полуострову, организованный региональным Центром развития кинопроизводства при поддержке правительства Мурманской области. В рамках визита представители российской киноиндустрии посетили самые колоритные уголки нашего региона, в том числе место съёмок «Левиафана» – ленты, принесшей мировую известность Териберке.

Ещё одной локацией, произведшей на гостей области неизгладимое впечатление, стал полуостров Средний. Многие специалисты индустрии кино отметили, что это место, как и Печенгский округ в целом, может стать съёмочной площадкой для целого ряда проектов: от документальных и военно-патриотических лент до фантастических фильмов и мелодрам. Не меньше эмоций вызвала у кинодеятелей экскурсия по Саамскому оленьему двору в поселке Лопарское. Участники тура отметили не только красоту Севера, но и радушие, с которым их встречали местные жители, а также историческое наследие края и самобытный колорит коренных народов Заполярья.

По итогам поездки вице-губернатор Елена Дягилева провела рабочую встречу с участниками кинотура. Ключевыми темами обсуждения стали впечатления от посещения нашего региона, механизм получения рибейтов и возможные точки роста креативной экономики Мурманской области.

«За последние сто лет в Кольском Заполярье снято порядка 150 лент, но в последние годы съемочных площадок столичных режиссёров в регионе становится всё больше. Добиться такой позитивной динамики помогает выстроенная правительством Мурманской области комплексная поддержка кинопроизводства, включающая рибейты, на которые в 2022 году уже выделено 15 млн рублей. Помимо высокой конверсии от этого способа продвижения региона, мы видим положительные изменения и в развитии инфраструктуры муниципалитетов, создании новых рабочих мест, а также в создании новых возможностей для самореализации северян. Еще одна мера привлечения – локейшн-туры – реализуется в регионе с 2018 года. Поездки позволяют продюсерам и режиссёрам увидеть уникальную красоту Севера, познакомиться с богатой историей и традициями края», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

В ходе встречи участники мероприятия обсудили конкретные шаги, которые помогут сделать регион ещё более привлекательным для ведущих продюсерских центров, маститых и начинающих режиссёров России. Так, среди предложений звучали организация режиссёрских и сценарных мастерских на базе образовательных учреждений региона. Это поможет предложить молодым северянам новые профессии, а также создаст в Мурманской области киносреду. Специалисты киноиндустрии, многие из которых уже бывали в Кольском Заполярье, отметили большой вклад регионального правительства в развитие креативной индустрии, а также потенциал Мурманской области для открытия новых имён и талантов.

Целый ряд вопросов, обсуждаемых участниками, касался успешных примеров повышения туристической привлекательности региона и создания инфраструктурных объектов, которые могли бы значительно упростить проведение съёмочных процессов. Например, создание кинохаба в отдалённых муниципалитетах могло бы привлечь в регион большее число интересных проектов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подводя итоги встречи, вице-губернатор Елена Дягилева поблагодарила гостей и коллег за продуктивный диалог, подчеркнув, что в ходе таких дискуссий всегда рождается большое количество новых идей развития креативной экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/