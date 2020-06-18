Мутная вода Умбозера - выводы сделают специалисты, а региональное правительство обеспечивает безопасность населения

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала о том, что 15 июня в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в реке Умба появилось белое пятно неизвестного происхождения. Эта тревожная информация послужила толчком не только для специалистов, которые оперативно приступили к проверке данного факта, но и для разного рода экспертов и любителей страшилок в соцсетях и некоторых СМИ.

Напомним, для установления подробностей происшествия, над данным участком Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области был организован воздушный облёт, в ходе которого рабочая группа определила, что по водотокам в водосборные площади поступает вода мутно-бирюзового цвета, в результате чего происходит окрашивание водной акватории.

Визуально было установлено, что часть акватории Умбозера с западной стороны изменила цвет. На данный момент по распоряжению губернатора Мурманской области, проводится мониторинг ситуации и постоянный отбор проб воды с целью выявить источник загрязнения и предотвратить его дальнейшее распространение.

ФГБУ «ЦЛАТИ по Мурманской области» проводит анализ отобранных образцов. Водоканалу Умбы дано поручение мониторить пробы воды на водозаборах. На данный момент все показатели соответствуют нормативам. Водозабор для Кировска и Апатитов осуществляется из альтернативных источников.

Работающие на месте специалисты причин для паники пока не видят. По их словам, близлежащие населённые пункты получают воду из подземных источников, угрозы населению пока нет.

Редакция обратилась за комментариями к заместителю губернатора Мурманской области Юрию Сердечкину: «Делать сейчас какие-то заключения, объявлять кого-то виновными - не совсем правильно. По крайней мере, до заключения специалистов. Умбозеро находится под федеральной юрисдикцией. Сотрудники Балтийско-Арктического управления Росприроднадзора с нашими специалистами уже несколько дней выезжают на место, берут пробы воды. Не только из озера, но и из соседних водоёмов, откуда это пятно могло прийти. И только после отбора всех проб и их анализа можно будет делать какие-то выводы. Должны их сделать не журналисты, не кто-то ещё, а специалисты, научные сотрудники. О том, что произошло говорить пока рано. Мы понимаем, какой уровень осадков был в горах, понимаем, какой уровень таяния. Возможно, повысился уровень подземных вод. Возможно, вымываются какие-то породы. Но сделать точные выводы можно будет только после того, как пройдут все работы. Наша задача - обеспечить безопасность населения. И мы это делаем».

Как уточнил Юрий Валерьевич, ниже есть водозабор, который снабжает водой Умбу. Он находится в 115 километрах от замеченного пятна. Это далеко. Тем не менее, три раза в сутки на водозаборе берутся пробы местным водоканалом. Специалисты следят за ситуацией. Сейчас изменений воды нет. Но водоканал предупреждён.

«Если вдруг появится угроза, забор воды остановят. Будет осуществляться подвоз питьевой воды», - сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.