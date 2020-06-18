Региональные парламентарии заслушают отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности регионального правительстваКонституцию знай и подарки получай!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.06.20 21:15

Мутная вода Умбозера - выводы сделают специалисты, а региональное правительство обеспечивает безопасность населения

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала о том, что 15 июня в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в реке Умба появилось белое пятно неизвестного происхождения. Эта тревожная информация послужила толчком  не только для специалистов, которые оперативно приступили к проверке данного факта, но и для разного рода экспертов и любителей страшилок в соцсетях и некоторых СМИ.

Напомним, для установления подробностей происшествия, над данным участком Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области был организован воздушный облёт, в ходе которого рабочая группа определила, что по водотокам в водосборные площади поступает вода мутно-бирюзового цвета, в результате чего происходит окрашивание водной акватории.

Визуально было установлено, что часть акватории Умбозера с западной стороны изменила цвет. На данный момент по распоряжению губернатора Мурманской области, проводится мониторинг ситуации и постоянный отбор проб воды с целью выявить источник загрязнения и предотвратить его дальнейшее распространение.

ФГБУ «ЦЛАТИ по Мурманской области» проводит анализ отобранных образцов. Водоканалу Умбы дано поручение мониторить пробы воды на водозаборах. На данный момент все показатели соответствуют нормативам. Водозабор для Кировска и Апатитов осуществляется из альтернативных источников.

Работающие на месте специалисты причин для паники пока не видят. По их словам, близлежащие населённые пункты получают воду из подземных источников, угрозы населению пока нет.

Редакция обратилась за  комментариями к заместителю губернатора Мурманской области Юрию Сердечкину: «Делать сейчас какие-то заключения, объявлять кого-то виновными - не совсем правильно. По крайней мере, до заключения специалистов. Умбозеро находится под федеральной юрисдикцией. Сотрудники Балтийско-Арктического управления Росприроднадзора с нашими специалистами уже несколько дней выезжают на место, берут пробы воды. Не только из озера, но и из соседних водоёмов, откуда это пятно могло прийти. И только после отбора всех проб и их анализа можно будет делать какие-то выводы. Должны их сделать не журналисты, не кто-то ещё, а специалисты, научные сотрудники. О том, что произошло говорить пока рано. Мы понимаем, какой уровень осадков был в горах, понимаем, какой уровень таяния. Возможно, повысился уровень подземных вод. Возможно, вымываются какие-то породы. Но сделать точные выводы можно будет только после того, как пройдут все работы. Наша задача - обеспечить безопасность населения. И мы это делаем».

Как уточнил Юрий Валерьевич, ниже есть водозабор, который снабжает водой Умбу. Он находится в 115 километрах от замеченного пятна. Это далеко. Тем не менее, три раза в сутки на водозаборе берутся пробы местным водоканалом. Специалисты следят за ситуацией. Сейчас изменений воды нет. Но водоканал предупреждён.

«Если вдруг появится угроза, забор воды остановят. Будет осуществляться подвоз питьевой воды», - сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Яблоки, картофель и морковь – тройка лидеров по росту цен-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 9 копеек, доллар подрос почти на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил Мишустин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 156 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика