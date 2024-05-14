Музеи Кольского Заполярья готовятся к участию в ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 18 на 19 маяТри проекта из Мурманской области представлены на Всероссийском конкурсе проектов «Россия – страна достижений»
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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.24 16:30

Музеи Кольского Заполярья готовятся к участию в ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 18 на 19 мая

В этом году девиз традиционной акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», а само мероприятие приурочено к Году семьи.

В рамках обширной программы «Ночи музеев» в муниципальных музеях пройдут познавательные экскурсии, тематические мастер-классы, показы фильмов, различные мероприятия для самых маленьких гостей, викторины для разных возрастов и многое другое. Традиционно самыми массовыми станут областные учреждения.

В Мурманском областном художественном музее мероприятия стартуют в 17.00 одновременно на трёх площадках. Вход на каждую площадку – свободный, но на ряд мероприятий необходимо приобрести входной билет. В главном здании музея (ул. Коминтерна, 13) гости смогут принять участие в творческой встрече с заслуженным художником России Анатолием Сергиенко, креативно оформить шоппер (тканевую сумку) на мастер-классе, побывать на авторской экскурсии директора музея Ольги Евтюковой по выставке «Отечественное изобразительное искусство ХVII–XXI веков».

Для посетителей Культурно-выставочного центра Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3) пройдёт арт-медиация по выставке «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей», творческий мастер-класс от художника Ольги Лобановой, выступление студентов Мурманского колледжа искусств и многое другое. В отделе народного искусства и ремёсел (ул. Книповича, 23а) северян ждут выступления народного самодеятельного коллектива хора ветеранов «Встреча друзей» Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, концерт народного самодеятельного ансамбля русских народных инструментов «Русские наигрыши» Кольского районного центра культуры, мастер-классы по лепке поморской козули и бисероплетению. Подробная программа будет опубликована на официальной странице художественного музея

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян 18 мая с 18.00 на яркую и познавательную программу, посвященную семейным реликвиям и традициям. В выставочном зале вас ждут выступления творческих и музыкальных коллективов, мастер-классы, аквагрим, интерактивные зоны и викторины. По традиции, яркими событиями «Ночи музеев» станут автобусные и пешеходные экскурсии, выступления клубов исторической реконструкции, встречи с представителями мотоклубов, выступления кинологов. Вход в музей до 23.00 осуществляется по входному билету, который уже доступен к покупке на сайте, а после 23.00 вход в музей будет бесплатным.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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