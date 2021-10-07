Музеи Мурманской области присоединились к программе «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья»

Девять музеев Мурманской области присоединились к программе «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья». Проект направлен на популяризацию музеев 11 регионов Северо-Запада, объединенных в туристский маршрут «Серебряное ожерелье России». Благодаря участию в программе музеи получат возможность информировать туристско-информационные и культурные центры, туркомпании и туристов о проходящих выставках и организуемых экскурсионных программах.

В Заполярье к проекту подключились художественный и краеведческий музеи, а также музеи Кировска, Полярного, Мончегорска, Ковдора, Колы и Кандалакши. Всего в стране к участию в программе готовы более 130 учреждений.

Кроме того, с 1 октября за посещение музеев Северо-Запада можно получить бонусные баллы в рамках действующей программы лояльности «Клуб путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club». Накопленные баллы можно будет обменять на ценные призы в туристско-информационных центрах и музеях-участниках. Музеями предоставлено более 1000 призов: тематические путеводители, наборы эксклюзивных открыток, брендированный мерч, сертификаты на посещение экспозиций и мастер-классов со скидками, индивидуальные экскурсии и семейные абонементы. Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, чтобы копить баллы и получать призы, необходимо зарегистрироваться в Клубе путешествующих по Северо-Западу, подробности можно найти на сайте программы. Участники клуба также будут получать эксклюзивные рекомендации от музеев, анонсы новых выставок и интересных программ.