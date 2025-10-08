Музеи образовательных организаций Никеля и Видяево стали победителями всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить»

Два музея образовательных организаций Мурманской области вошли в число победителей всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить».

В этом году на конкурс поступило более 2,3 тысячи заявок из 82 регионов страны, в том числе 44 — от вузовских музеев. В финал вышли 169 музеев, 92 из которых стали победителями в номинациях «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей».

В региональном этапе конкурса участвовали 36 общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и среднего профессионального образования Мурманской области.

По Северо-Западному федеральному округу первое место в номинации «Лучший городской музей» занял музей Дома детского творчества №1 посёлка Никель. Третье место в номинации «Лучший сельский музей» получил школьный историко-краеведческий музей «Память» школы №1 посёлка Видяево.

Победители конкурса, организованного партией «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память», получат гранты в размере от 200 до 500 тысяч рублей на развитие музейной деятельности.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, патриотическое воспитание молодёжи является важным направлением реализации губернаторского плана «На Севере – жить!». В образовательных учреждениях Мурманской области открываются музеи, реализуется проект «Лица героев». По инициативе главы региона Андрея Чибиса с декабря 2023 года в Кольском Заполярье создано 102 мурала, посвящённых участникам специальной военной операции, героям Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ученым и выдающимся жителям.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554764/#&gid=1&pid=4