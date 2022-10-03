«Музеи открывают города»: фестиваль в Полярном объединит ЗАТО России

В октябре в Мурманской области пройдёт фестиваль «Музеи открывают города», который объединит учреждения культурной сферы российских закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Идею проведения фестиваля, предложенную Городским историко-краеведческим музеем Полярного, поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

На музейных площадках участники фестиваля из Мурманской, Пензенской, Свердловской, Московской и Томской областей представят виртуальные экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы, отражающие специфику своих территорий.

Деятельность хранителей истории в этих населенных пунктах направлена на взаимодействие с местным сообществом. Знакомство с историей, традициями и культурой на территории закрытых административно-территориальных образований для иногородних граждан ограничены пропускным режимом. Однако, как и любая другая территория, ЗАТО имеют свою историю, достопримечательности и гениев места, свой культурный код.

В рамках фестиваля, который пройдет 29 октября, у сотрудников музеев ЗАТО появится возможность обсудить с коллегами свои профессиональные наработки и проблемы, познакомиться с тенденциями и определить возможности следования новым векторам в развитии музейного дела в условиях закрытых территорий.

На официальном сайте фестиваля можно найти информацию о городах-участниках, а также сведения о том, как попасть в музей того или иного закрытого населенного пункта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, организаторы также напоминают, что для проезда в Полярный требуется оформление пропуска. На официальном сайте музея Полярного можно ознакомиться с инструкцией по оформлению документа.

Фото: https://musei-open.ru/polyarnyj/muzej-goroda-polyarnogo/



