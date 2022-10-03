62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персоналаЧто делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.10.22 08:45

«Музеи открывают города»: фестиваль в Полярном объединит ЗАТО России

В октябре в Мурманской области пройдёт фестиваль «Музеи открывают города», который объединит учреждения культурной сферы российских закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Идею проведения фестиваля, предложенную Городским историко-краеведческим музеем Полярного, поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

На музейных площадках участники фестиваля из Мурманской, Пензенской, Свердловской, Московской и Томской областей представят виртуальные экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы, отражающие специфику своих территорий.

Деятельность хранителей истории в этих населенных пунктах направлена на взаимодействие с местным сообществом. Знакомство с историей, традициями и культурой на территории закрытых административно-территориальных образований для иногородних граждан ограничены пропускным режимом. Однако, как и любая другая территория, ЗАТО имеют свою историю, достопримечательности и гениев места, свой культурный код.

В рамках фестиваля, который пройдет 29 октября, у сотрудников музеев ЗАТО появится возможность обсудить с коллегами свои профессиональные наработки и проблемы, познакомиться с тенденциями и определить возможности следования новым векторам в развитии музейного дела в условиях закрытых территорий.

На официальном сайте фестиваля можно найти информацию о городах-участниках, а также сведения о том, как попасть в музей того или иного закрытого населенного пункта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, организаторы также напоминают, что для проезда в Полярный требуется оформление пропуска. На официальном сайте музея Полярного можно ознакомиться с инструкцией по оформлению документа.

 

 

Фото:  https://musei-open.ru/polyarnyj/muzej-goroda-polyarnogo/


Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Такая работа». Художественный сериал, 42 серия (16+)13:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области ещё отмечается сезонное снижение цен на репчатый лук, картофель и яблоки-PRO Валюту (16+)Цены на нефть уверенно растут, а рубль в начале торгов продолжает укрепляться-PRO Энергетику (18+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: новый закон усовершенствует деятельность общин коренных малочисленных народов Севера
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика