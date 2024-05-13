Музеи Северного флота 18 мая примут участие во всероссийской акции «Ночь музеев»
В городе-герое Мурманске в Военно-морском музее Северного флота состоится выступление артистов Ансамбля песни и пляски и оркестра Северного флота, народного самодеятельного коллектива ансамбля солистов «Виола», национальных культурных объединений и концерт автора проекта «Уличное пианино».
Состоится открытие выставки «Флагман России», посвящённой тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Представители службы радиационно-химической и биологической защиты Северного флота покажут физико-химические опыты.
Клубы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и реконструкторы средневековья расскажут о предметах обмундирования, оружии и военном быте. Будут организованы локации «Ристалище» (фехтование на мягком оружии), «Тир» (лучный тир) и «Средневековая игротека» (настольные игры).
Поисковый отряд «Долина» расскажет о поисковом движении и особенностях организации поисковых работ в Заполярье.
Школа мужества «Путь воина» расскажет о героях Мурманской области, в честь которых названы улицы.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, мурманское отделение Союза писателей России проведёт литературно-музыкальный вечер «Огонь Севера». В рамках проекта «Народ. Герои. Литература» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив выступят поэты Марина Чистоногова, Николай Васильев, Анастасия Герасенко, Виталий Коротаевский и другие. Участие примет музыкант и исполнитель Александра Кочича.
Перед музеем на улице будет организована выставка ретро автомобилей.
Также гостей музея ждут мастер-классы, спортивные соревнования, квесты, викторины, интерактивные занятия и экскурсии.