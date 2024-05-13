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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.24 08:45

Музеи Северного флота 18 мая примут участие во всероссийской акции «Ночь музеев»

В городе-герое Мурманске в Военно-морском музее Северного флота состоится выступление артистов Ансамбля песни и пляски и оркестра Северного флота, народного самодеятельного коллектива ансамбля солистов «Виола», национальных культурных объединений и концерт автора проекта «Уличное пианино».

Состоится открытие выставки «Флагман России», посвящённой тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Представители службы радиационно-химической и биологической защиты Северного флота покажут физико-химические опыты.

Клубы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и реконструкторы средневековья расскажут о предметах обмундирования, оружии и военном быте. Будут организованы локации «Ристалище» (фехтование на мягком оружии), «Тир» (лучный тир) и «Средневековая игротека» (настольные игры).

Поисковый отряд «Долина» расскажет о поисковом движении и особенностях организации поисковых работ в Заполярье.

Школа мужества «Путь воина» расскажет о героях Мурманской области, в честь которых названы улицы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, мурманское отделение Союза писателей России проведёт литературно-музыкальный вечер «Огонь Севера». В рамках проекта «Народ. Герои. Литература» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив выступят поэты Марина Чистоногова, Николай Васильев, Анастасия Герасенко, Виталий Коротаевский и другие. Участие примет музыкант и исполнитель Александра Кочича.

Перед музеем на улице будет организована выставка ретро автомобилей.

Также гостей музея ждут мастер-классы, спортивные соревнования, квесты, викторины, интерактивные занятия и экскурсии.

 

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