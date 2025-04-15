Музей Банка России в Мурманской области встретил пятитысячного посетителя

Пятитысячным посетителем стала ученица 3-го класса гимназии №8 г. Мурманска Александра Прибыльская. В музей Банка России она пришла вместе со своими одноклассниками и учителями.

«Давно хотела здесь побывать. Больше всего мне понравился рассказ о жизни российских денег и экспозиция старинных банкнот и монет, было интересно рассматривать их мельчайшие детали», – поделилась Александра Прибыльская.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, музей самого северного отделения Банка России принимает гостей с сентября 2018 года. С начала этого года в музее прошло 40 экскурсий, северяне познакомились с историей банковского дела, узнали, когда появились привычные названия «копейка» и «рубль», как раньше считали и хранили деньги. В коллекции музея свыше 650 экспонатов: царские, советские, современные банкноты и монеты, ценные бумаги, документы и фотографии, образцы вычислительной и кассовой техники.

«Экскурсия по музею – это не только познавательный экскурс в историю, посетители получают актуальные знания в области финансов и учатся противодействовать мошенничеству. Эти знания необходимы людям всех возрастов, чтобы планировать бюджет и грамотно распоряжаться деньгами, выбирать именно те финансовые услуги, которые нужны, уметь защищать свои права и дать отпор мошенникам», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Посетить музеи Банка России можно во всех регионах страны. Экскурсии проводятся бесплатно, нужна предварительная запись – на официальном сайте музея Банка России.

Фото предоставлеено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.