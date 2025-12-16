Музей истории ФГБУ «Мурманское УГМС» стал местом встречи со старшеклассниками Ловозерской средней общеобразовательной школы

Организаторы мероприятия, проявив творческий подход, создали атмосферу волшебного приключения, в которой каждый из школьников смог почувствовать себя добрым волшебником, дарящим праздничное настроение и массу положительных эмоций.

Дело в том, что учащиеся из с. Ловозеро одними из первых приняли активное участие в акции «Письмо полярнику», впервые в этом году стартовавшей в Мурманском УГМС. Ребята написали письма работникам отдалённых гидрометстанций со словами благодарности за их непростой труд в суровых условиях Арктики и с новогодними поздравлениями.

Все письма, украшенные рисунками, школьники торжественно опустили в специальный почтовый ящик с надписью «Полярная почта». Можно не сомневаться, что искренние детские послания станут приятным новогодним сюрпризом и согреют наших сотрудников даже в самые сильные морозы.

Затем для школьников была проведена экскурсия, из которой они узнали о большом разнообразии профессий в Службе погоды; о том, как много специалистов ежедневно трудятся, чтобы обеспечивать людей точными прогнозами. Рассказ экскурсовода был наполнен интересными фактами и историями о научных открытиях в области гидрометеорологии, об особенностях работы на станциях в Арктике и другой разнообразной информацией, вызвавшей живой интерес у ребят, судя по множеству заданных ими вопросов.

Фото: https://kolgimet.ru/news/news/prednovogodnjaja-ehkskursija-v-muzei-istorii-fgbu-murman/?no_cache=1&cHash=b73b3db76b4f18535bfee94cc49ab63c