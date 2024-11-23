Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, свежая белокочанная капуста и яблокиМарина Табейкина: о раздражении – признаке наступающих несчастий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.11.24 18:00

Музей истории г. Мончегорска (Дом Кондрикова) – объект культурного наследия регионального значения, сведения о котором содержатся в ЕГРН

В Мурманской области 143 объекта культурного наследия. Один из таких объектов - «Коттедж №1 «Дом Кондрикова» (здание музея истории г. Мончегорска). Это частный деревянный дом, построенный в 1937 году для Василия Ивановича Кондрикова. Находится он в западной части Мончегорска, в непосредственной близости от озера Лумболка.

Единственное сохранившееся деревянное здание было построено по индивидуальному проекту архитектора К.И. Гурьева и является одним из самых ярких архитектурных памятников историко-культурного наследия Мончегорска.

По предложению Сергея Мироновича Кирова Василий Иванович Кондриков с 1 января 1930 года был назначен руководителем треста «Апатит». Впоследствии его назначают первым управляющим трестом «Кольстрой».

С именем этого энергичного и целеустремлённого человека связана не только хибинская стройка, но и комбинаты «Североникель», Кандалакшский северо-химический, Нивская ГЭС-2. Он оставил значительный след в истории региона, способствуя развитию апатитовой промышленности и становлению Мончегорска и Кировска.

Однако 16 марта 1937 года он был арестован и признан врагом народа, после чего был расстрелян. Похоронен на Левашовском кладбище под Санкт-Петербургом. Только через 18 лет после ареста его доброе имя было восстановлено, а награды возвращены.

После ареста В.И. Кондрикова его дом перешёл в ведение городского Совета. В марте 1938 года здесь открылся Дом художественной самодеятельности, во время Великой Отечественной войны - Дом малютки, после войны - детская музыкальная школа, а позже - общежитие учителей.

С 1978 по 1980 годы в доме Кондрикова проводился капитальный ремонт. А 3 ноября 1980 года здесь открылся музей, посвящённый истории развития региона и основанию Мончегорска как одного из промышленных центров Кольского Заполярья.

В 1997 году на здании Музея установлена мемориальная доска «Здесь жил В.И. Кондриков, первый управляющий «Трестом Кольстрой».

Музей оснащён современным мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить лекции, музейные образовательные программы на современном уровне. В зале «Заповедная Лапландия» и «Город на рубеже веков» установлены сенсорные моноблоки для самостоятельного ознакомления посетителей в цифровом виде с музейными фондами, дополнительными тематическими ресурсами.

В экспозиционном разделе зала «Город на рубеже веков», посвящённом Кольской ГМК, посетители могут воспользоваться VR-очками для виртуальной экскурсии на промышленную площадку горнометаллургической компании. У посетителей есть возможность виртуально побывать в 20 локациях на территории Лапландского заповедника, полюбоваться захватывающими пейзажами и узнать много нового о заповедных местах.

В музее работает система электронного мобильного гида на основе приложения «Izi.Travel».  Приложение превращает смартфон в персональный аудиогид, с которым можно самостоятельно изучать музейные экспозиции. Также на основе мобильного приложения «Маугри» Музеем разработаны 4 пеших маршрута по Мончегорску на основе системы QR-кодов.

«В 2014 году здание было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и поставлено под государственную охрану», - отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

В Мурманской области 143 объекта культурного наследия. Это капитальные строения, неразрывно связанные с землёй и подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости. «На сегодняшний день в ЕГРН внесены уже 94,4% объектов культурного наследия», - уточнила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Информация об объектах культурного наследия нашего региона доступна на портале «Национальная система пространственных данных»: https://nspd.gov.ru.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Программистов адаптировать трудно и дорого, рабочих — легко и малозатратно, но удерживать придётся всех
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск в декабре и январе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:55«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:40«Медленное ТВ-Камин».04:55«Нити любви». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, свежая белокочанная капуста и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс доллара взлетел почти на 1,9 рубля, евро подскочил почти на 1,35 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика