Музей истории г. Мончегорска (Дом Кондрикова) – объект культурного наследия регионального значения, сведения о котором содержатся в ЕГРН

В Мурманской области 143 объекта культурного наследия. Один из таких объектов - «Коттедж №1 «Дом Кондрикова» (здание музея истории г. Мончегорска). Это частный деревянный дом, построенный в 1937 году для Василия Ивановича Кондрикова. Находится он в западной части Мончегорска, в непосредственной близости от озера Лумболка.

Единственное сохранившееся деревянное здание было построено по индивидуальному проекту архитектора К.И. Гурьева и является одним из самых ярких архитектурных памятников историко-культурного наследия Мончегорска.

По предложению Сергея Мироновича Кирова Василий Иванович Кондриков с 1 января 1930 года был назначен руководителем треста «Апатит». Впоследствии его назначают первым управляющим трестом «Кольстрой».

С именем этого энергичного и целеустремлённого человека связана не только хибинская стройка, но и комбинаты «Североникель», Кандалакшский северо-химический, Нивская ГЭС-2. Он оставил значительный след в истории региона, способствуя развитию апатитовой промышленности и становлению Мончегорска и Кировска.

Однако 16 марта 1937 года он был арестован и признан врагом народа, после чего был расстрелян. Похоронен на Левашовском кладбище под Санкт-Петербургом. Только через 18 лет после ареста его доброе имя было восстановлено, а награды возвращены.

После ареста В.И. Кондрикова его дом перешёл в ведение городского Совета. В марте 1938 года здесь открылся Дом художественной самодеятельности, во время Великой Отечественной войны - Дом малютки, после войны - детская музыкальная школа, а позже - общежитие учителей.

С 1978 по 1980 годы в доме Кондрикова проводился капитальный ремонт. А 3 ноября 1980 года здесь открылся музей, посвящённый истории развития региона и основанию Мончегорска как одного из промышленных центров Кольского Заполярья.

В 1997 году на здании Музея установлена мемориальная доска «Здесь жил В.И. Кондриков, первый управляющий «Трестом Кольстрой».

Музей оснащён современным мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить лекции, музейные образовательные программы на современном уровне. В зале «Заповедная Лапландия» и «Город на рубеже веков» установлены сенсорные моноблоки для самостоятельного ознакомления посетителей в цифровом виде с музейными фондами, дополнительными тематическими ресурсами.

В экспозиционном разделе зала «Город на рубеже веков», посвящённом Кольской ГМК, посетители могут воспользоваться VR-очками для виртуальной экскурсии на промышленную площадку горнометаллургической компании. У посетителей есть возможность виртуально побывать в 20 локациях на территории Лапландского заповедника, полюбоваться захватывающими пейзажами и узнать много нового о заповедных местах.

В музее работает система электронного мобильного гида на основе приложения «Izi.Travel». Приложение превращает смартфон в персональный аудиогид, с которым можно самостоятельно изучать музейные экспозиции. Также на основе мобильного приложения «Маугри» Музеем разработаны 4 пеших маршрута по Мончегорску на основе системы QR-кодов.

«В 2014 году здание было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и поставлено под государственную охрану», - отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

В Мурманской области 143 объекта культурного наследия. Это капитальные строения, неразрывно связанные с землёй и подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости. «На сегодняшний день в ЕГРН внесены уже 94,4% объектов культурного наследия», - уточнила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Информация об объектах культурного наследия нашего региона доступна на портале «Национальная система пространственных данных»: https://nspd.gov.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.