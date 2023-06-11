Музей истории ММТП присоединился к Серебряному ожерелью России
Музей Мурманского морского торгового порта стал частью Серебряного ожерелья России. Это межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, который объединяет исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А это значит, что теперь получить баллы по бонусной программе Клуба путешествующих можно и у нас - в Музее истории Мурманского морского торгового порта, афиша расположена рядом со стойкой администратора, слева от входа.
В официальной карточке музея ММТП проекта «Серебряное ожерелье» указано, что Мурманский морской торговый порт - старейшее предприятие столицы Заполярья. Экспозиция музея поделена на шесть разделов, здесь вы сможете совершить виртуальное путешествие во времени и познакомиться с историей порта, благодаря которому появился город Мурманск.
Всего с начала этого года музей посетили почти пять тысяч человек - это как организованные группы, так и самостоятельные туристы. Всех их встречает Алексей Бакунов, экскурсии которого поражают необычным подходом и обилием интересных исторических подробностей. С ним рассказы о прошлом становятся яркими и объёмными. Алексея смело можно называть хранителем музея, хоть он сам и не любит так себя называть.
«Туристы каждый раз благодарят за экскурсию, восхищаясь тем, какой современный и красивый наш музей. Большинство из посетителей понятия не имели о том, как строился порт и какие этапы развития проходил вместе с ним город Мурманск», - рассказывает методист музея АО «ММТП» Алексей Бакунов.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251839%2Fwall-149919532_3232