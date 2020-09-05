Музей истории Мончегорска стал победителем конкурса социальных проектов Кольской горно-металлургической компании «Мир новых возможностей»

Проект «Павшие ради живых» стал одним из нескольких инициатив, получивших поддержку «Норникеля» в рамках номинации «Полюс города». Теперь в Мончегорске появится стена памяти с именами жителей города, призванных городским военкоматом с 1941 по 1945 годы и погибших на полях сражений, а также интерактивная сенсорная антивандальная панель для размещения более полной информации о мончегорцах–участниках войны, которую можно будет легко дополнять и корректировать.

Жители и гости города получат свободный доступ к закрытым ресурсам и фондам Музея истории города. В новом экспозиционном комплексе «Оживающая память» в зале военной истории интегрируют информационный киоск с базой данных.

Вдохновили на создание комплекса обращения граждан-потомков участников войны в Музей истории города и администрацию Мончегорска. Несколько лет назад в районе памятника «Защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» появилась Аллея Памяти где установлен информационный щит. Позже было решено организовать там мемориальный комплекс, посвященный мончегорцам, не вернувшимся с войны.

Открытие мемориала состоялось 4 сентября в официальной группе музея в социальной сети «ВКонтакте». Зал военной истории откроется для посещений в середине сентября этого года, а торжественное открытие комплекса запланировано на октябрь.

«Изучение истории родного края, его подвигов, культурных традиций, увековечивание памяти героев Отечества – важнейшее направление в воспитании молодого поколения. Каждый гражданин должен помнить о подвигах народа и знать военную историю края и страны, должен гордиться земляками, которые отдали жизнь ради Отечества. Поэтому дополнительной задачей данного проекта является изучение военной истории, благодаря которой подрастающее поколение приобщается к подвигу земляков, учится на героических примерах служить Родине и своему народу», - отмечает директор музея Иванна Анатольевна Сорокина.