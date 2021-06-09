Музей истории Мурманского морского торгового порта приглашает в гости

В Мурманск наконец пришло лето. Одно из мест притяжения гостей областного центра и его жителей – площадь у Морского вокзала. Рядом с ней уютно расположился Музей истории Мурманского морского торгового порта. Прогуливаясь по улицам родного города, обязательно загляните в него!

Экспозиция музея истории ММТП поделена на шесть разделов. Средствами музейной экспозиции показывается ход исторического развития Мурманского морского торгового порта, начиная от изыскательских работ и строительства первых причалов и заканчивая деятельностью ПАО «Мурманский морской торговый порт» в настоящее время. Именно здесь вы сможете увидеть редкие кадры послевоенного Мурманска.

В прошлом году специалистами АО «ММТП» был разработан мультимедийный комплекс - подарок портовики подготовили для жителей и гостей города Мурманск в честь 105-летнего юбилея градообразующего предприятия.

Посетители смогут совершить виртуальное путешествие во времени, увидеыв все исторические периоды порта, а также виртуально посетить современные производственные площадки предприятия. Для самых любознательных разработаны приложения, благодаря которым любой желающий может попробовать себя в роли докера или стивидора, а самые маленькие смогут поиграть в увлекательные игры прямо на мультимедийном комплексе.

Экскурсию с удовольствием проведет для Вас хранитель музея Алексей Бакунов. Информация будет полезна как взрослым, так и детям. Узнайте больше об истории родного Мурманска и Мурманского морского торгового порта!