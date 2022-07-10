Мурманская область. Арктика (16+)10.07.22 14:00
Музей Полярного и петербургский Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско заключили договор о сотрудничестве
Полярный – колыбель Северного флота, база, в которой зарождались традиции подводного флота в Заполярье.
Новый этап взаимодействия между музеями позволит расширить и активизировать сотрудничество, станет толчком к появлению новых совместных партнерских проектов, сообщает Министерство культуры Мурманской области.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262213%2Fwall-139605315_19249
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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