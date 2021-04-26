Музей Полярного получил книги в подарок от музея современного искусства «Гараж»

Книги от московского Музея современного искусства «Гараж» доставлены в музей города Полярного. Среди подаренных изданий как профессиональная литература для сотрудников музеев, урбанистов, архитекторов, искусствоведов, так и детские яркие познавательные книги.

Ценный подарок стал результатом участия заместителя директора полярнинского музея Анастасии Князевой в презентации Центра современного искусства «Сияние» и дискуссии «Взаимодействие культурных институций с городом и горожанами» в Апатитах в марте этого года.

Программа внешних проектов давно и успешно функционирует в Музее современного искусства «Гараж». Это важно для установления сотрудничества и диалога в сфере современного искусства.

«Уже более 50 городов получили книги нашей издательской программы за всё это время. Мы очень рады, что на Севере появляются такие прекрасные инициативы, как центр современного искусства «Сияние». Мы видим и интерес жителей региона к современному искусству. Нам важно, что эти новые инициативы поддерживаются сообществом, поэтому мы считаем, что своим вкладом – отправкой книг мы можем немного поддержать местные инициативы», – рассказала менеджер внешних проектов музея «Гараж» Арина Нестерова.

«Мы очень признательны коллегам из музея современного искусства «Гараж» за поддержку деятельности нашего Центра, одно из важнейших направлений работы которого – создание библиотеки книг по современному искусству. Мы рады, что коллеги из Программы внешних проектов «Гаража» любезно согласились поддержать не только нашу инициативу, но и наших коллег из Мурманской области – коллектив Музея города Полярного. Коллеги из Полярного профессионально и активно работают с современными художниками, инициируют проекты в городском пространстве, ведут популяризаторскую работу, вовлекая жителей и влюбляясь их в искусство. Надеемся, что передача книг издательской программы «Гаража» музею Полярного даст дополнительный толчок появлению в культурных реституциях Мурманской области новых смелых проектов на территории современного искусства», – отметила куратор Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах Ольга Широкоступ.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ознакомиться с присланной литературой может любой желающий. Музей работает со среды по воскресенье - с 11.00 до 18.00 (г. Полярный, ул. Моисеева, 3). Телефон (81551) 7-50-97, 7-31-50. Электронная почта музея: zato_musey@mail.ru.