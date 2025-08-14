Музей приглашает на урок-путешествие, посвящённый Дню полярника

Мурманский областной художественный музей приглашает на урок-путешествие «По следам полярников», посвящённый Дню полярника. Он состоится 17 августа в 15.00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников и исследователей, которые, преодолевая трудности, проникали всё дальше и дальше на север. На уроке его участники узнают о первопроходцах, чьими именами названы сегодня географические объекты на карте России. Получат подробную информацию о первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1» и её участниках.

Посетителям необычного урока будет предложено виртуальное путешествие по Арктической зоне и Северному морскому пути с помощью «Google Maps». Участники урока пройдут «уроки выживания», познакомятся с Азбукой Морзе. Окажутся на дрейфующей льдине, где в палатке полярников познакомятся с необходимыми в путешествии вещами и одеждой.

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. Платное. (6+)

Фото (Полищук Анатолий Михайлович. Портрет заслуженного работника культуры, Почётного полярника России-Арви Ивановича Хуттунена. 2005 г. Холст, масло. Из фондов МОХМ): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271566%2F4b58b5c972f1c6e579