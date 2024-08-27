Музей Сергея Есенина открывает осенний сезон

Всех любителей творчества русского поэта Есенинский музей приглашает соприкоснуться с наследием поэта 1 сентября с 12.00 до 15.00.

Как сообщает vk.com/murmanculture, посетители познакомятся с постоянной экспозицией музея, а также с уникальными экспонатами коллекций «Миниатюрная Есениниана», «Прижизненные издания произведений поэта», «Есенин на языках мира», «Друзья музея» и других. Гости увидят выставку новых книг, пополнивших фонд музея. Ребята и взрослые смогут ответить на вопросы интерактивной шуточной викторины, посвященной творчеству поэта, и услышать живой голос Сергея Есенина.

Напомним, музей начался с «Есенинской комнаты» в средней школе №3 посёлка Росляково. В 1985 году экспозиция, созданная учителем русского языка и литературы Валентиной Евгеньевной Кузнецовой и её учениками, получила статус общественного музея, а в 1996 году собрание было подарено Мурманску и обрело свой дом в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

Музей Сергея Есенина располагается в отдельном помещении здания библиотеки. В 2021 году Музей Есенина отпраздновал свой 50-летний юбилей и годом позже был обновлён. Помимо нового интерьера, пополнился музей новыми книжными экспонатами.

В настоящее время в фондах музея насчитывается более 17000 единиц хранения, в том числе около 3000 подлинных. Уникальность музея в том, что большая часть экспонатов собрана при участии детей. В фондах хранятся также и книги поэта, изданные с 1916 года по сегодняшний день. Есенинский музей проводит большую просветительскую работу со всеми категориями читателей.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280358%2Falbum-139605315_00%2Frev