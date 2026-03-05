Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
«Музейное закулисье»: Мурманский областной краеведческий музей приглашает на экскурсию по открытому хранению

Мурманский областной краеведческий музей 13 марта в 16.00 проводит экскурсию по «Открытому хранению» в рамках проекта «Музейное закулисье».

Как сообщает vk.com/mokm51, в этом году наш регион отмечает важную дату - столетие музейного дела и сотрудники учреждения подготовили для мурманчан и гостей города активности на весь текущий год. Например, 13 марта пройдёт экскурсия по открытому хранению.

Открытое хранение фондов музея — это особая система хранения, позволяющая сделать доступными для обозрения музейные предметы, находящиеся в запасниках (хранилищах). В краеведческом музее впервые открытое хранение было организовано в 1986 году. В 2018 году в хранилище был сделан косметический ремонт, и было приобретено современное оборудование для хранения предметов декоративно-прикладного искусства.

Сейчас коллекция предметов «Декоративно-прикладное искусство» областного музея насчитывает 1712 единиц хранения. В настоящее время здесь находится около 15000 музейных предметов.

Именно в открытом хранении музея посетители знакомятся с художественными промыслами России.

Мероприятие платное. (12+)

 

 

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457280645%2Fa7510fd0bd42009a28

