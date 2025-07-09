Музейное занятие «День рыбака»

В День рыбака, 13 июля, в 12.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится экскурсия «Обитатели морских глубин».

Сотрудники учреждения обещают, что участники экскурсии погрузятся в удивительный мир морских глубин и узнают много интересного о морских обитателях. Для гостей учреждения культуры подготовлен захватывающий рассказ о разнообразии подводного мира, его тайнах и загадках.

А на мастер-классе по созданию магнита «Море волнуется» гости музея попробуют свои силы в создании уникального магнита. Они смогут создать своими руками настоящий шедевр, который будет напоминать о чудесном времени, проведённом на мастер-классе в краеведческом музее.

(6+, платное)

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457277981%2Faf665f5960ec14014e