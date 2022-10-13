Музейные маршруты России: Елена Дягилева представила событийный календарь Мурманской области на пленарном заседании проекта Минкульт РФ

В заполярной столице стартовали мероприятия проекта «Музейные маршруты России», инициированного заместителем министра культуры Аллой Маниловой. Выездные презентационные и экспертно-методические сессии в разные годы проходили по всей России – от Санкт-Петербурга до Тюмени, от Севастополя до Уфы. Теперь и Мурманская область стала частью масштабного проекта, запущенного федеральным министерством культуры в 2019 году.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в заполярной столице проходят проектно-аналитические сессии, посвященные развитию потенциала музейных комплексов, а также выставки, культурные и деловые мероприятия для профильных экспертов и специалистов. Центральным мероприятием первого дня стало пленарное заседание, участие в котором приняли заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Павел Карташев, председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

«Сегодня мы принимаем «Музейные маршруты России». И, считаю, выбор нашего региона в качестве площадки для проведения федерального проекта неслучайным. За последние годы объем инвестиций в развитие культурной и туристической сфер существенно вырос. Позитивные изменения коснулись, в том числе и заполярных музеев. Наша задача – продолжить заданный губернатором Андреем Чибисом вектор, а также поддержать смелые инициативы северян», – подчеркнула в приветственной речи вице-губернатор Елена Дягилева.

Она также отметила большую роль музеев в развитии туристической привлекательности региона, упомянув, что их посещение – привычное для огромного количества туристов действие. Эти учреждения позволяют узнать больше о городе, понять характер территории, особенности и культурные традиции региона.

«Музеи Мурманской области имеют огромный потенциал и туристическую привлекательность. Так, многие экспозиции ЗАТО и моногородов уникальны и характерны только для нашего региона. Напомню, именно в Мурманске находится единственный в мире музей атомный ледокол «Ленин». Посещение Петроглифов Канозера становится для большого числа туристов заветной мечтой, ведь даже сам путь к этому объекту культурного наследия – запоминающееся приключение», – дополнила Елена Дягилева.

Наряду с музеями одним из инструментов привлечения туристического потока в регион является проведение разноплановых мероприятий. Этой теме был посвящён доклад вице-губернатора. Напомним, что проект «51 событие» внедрён в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса. В своей речи Елена Дягилева отметила наиболее масштабные события – Полярную Олимпиаду, форум «КультАрктика, а также фестивали «Беломорье», «Териберка» и «Imandra Fest».

«Практически каждые выходные в Мурманской области проводятся разноплановые мероприятия. Благодаря насыщенному событийному календарю северяне получают новые возможности для семейного, активного отдыха, повышается туристическая привлекательность региона, а территории получают импульс к развитию», – поделилась вице-губернатор Елена Дягилева.

Модератор пленарного заседания заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Павел Карташев отметил высокий уровень развития туристической сферы региона и большое количество возможностей для поклонников экстремального и экотуризма в Кольском Заполярье.

В ходе мероприятия свой взгляд на развитие туристической привлекательности регионов представили председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев, рассказавший о роли музеев в туристских маршрутах Русского Севера на пространстве «Серебряного ожерелья России». Позитивной практикой продвижения культурных учреждений поделились руководители музеев в Кижах, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в проекте «Музейные маршруты России» в эти дни принимает участие порядка 300 представителей 30 российских музеев, специалистов культурной и туристической сфер из Мурманской области и других регионов страны.

Онлайн-трансляция пленарного заседания опубликована на портале Культура.РФ.

Фото: https://gov-murman.ru