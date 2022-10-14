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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 17:30

Музейные маршруты России: на полях федерального форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве учреждений Кольского Заполярья и других регионов страны

В рамках мероприятий федерального проекта «Музейные маршруты России» между музеями Кольского Заполярья и учреждениями других регионов были подписаны соглашения о сотрудничестве.

Так, Мурманский областной краеведческий музей планирует укреплять взаимодействие с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И.С. Шемановского и Музейным объединением Ненецкого автономного округа, Мурманский областной художественный музей будет реализовывать совместные проекты с Вологодской областной картинной галерее, а Городской историко-краеведческий музей Полярного – с Тотемским музейным объединением, расположенным в Вологодской области.

Напомним, «Музейные маршруты России» – одно из самых крупных и авторитетных отечественных тематических мероприятий – уже прошло по инициативе Минкультуры РФ в 20 городах России. В этом году Мурманская область впервые принимает форум и его спикеров. Участниками сессий проекта стали представители руководства Министерства культуры России и крупнейших музеев страны, а также ведущие представители туристического бизнеса. На пленарном заседании позитивный опыт региона в части событийного туризма и развития культурной среды Кольского Заполярья представила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, двухдневная программа мероприятий включала дискуссионные площадки, круглые столы, на которых директора областных, муниципальных и ведомственных музеев Кольского Заполярья представили свои учреждения и поделились лучшими музейными практиками с коллегами из других регионов. Одной из ключевых тем стало обсуждение перспектив развития туристического маршрута «Серебряное ожерелье России».

Важной частью программы «Музейных маршрутов» стало методическое совещание Секции арктических музеев России, созданной в рамках проекта «Изучение, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия Арктики» при поддержке АНО «Центр Арктические инициативы», а также федеральных Минкультуры и Министерства иностранных дел, Министерств культуры Мурманской области и Республики Коми. На повестке заседания – итоги и перспективы работы секции спустя год после презентации и начала практической реализации проекта, сетевое партнерство арктических музеев России, а также потенциал учреждений в развитии арктических территорий.

«Проведение в Мурманской области столь масштабного профессионального мероприятия демонстрирует высокий уровень работы наших региональных музеев и признание их профессиональных достижений на федеральном уровне. Уверена, сотрудничество учреждений культуры региона и проекта «Музейные маршруты России» в эти дни позволило максимально широко продемонстрировать уникальное культурно-историческое наследие и открыло новые перспективы музейного туризма Кольского Заполярья. Мы регулярно получаем положительные отзывы о региональных мероприятиях от представителей туристической индустрии и коллег из других музеев, а также, конечно, жителей и гостей Мурманской области», – прокомментировала министр культуры Ольга Обухова.

Форум объединил более 300 профильных специалистов. Гостей «Музейных маршрутов» ждала не только деловая, но и культурная и экскурсионная программы. Специалисты областного краеведческого музея познакомили коллег из других регионов с знаковыми достопримечательностями заполярной столицы и экспозицией музея-ледокола «Ленин», сообщает Министерство культуры Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

 

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