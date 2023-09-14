Музейные проекты: «Школа юного музейщика» и «Каскад. Проект как метод» ждут подростков

16 сентября в 13.00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится День открытых дверей.

«Школа юного музейщика» - музейно-образовательная программа для старшеклассников, в основе которой – идея приобщения школьников к музееведческой науке и к мировой художественной культуре через музееведение, знакомство с направлениями деятельности музея и приобретение практических навыков работы с музейными предметами.

Занятия проводятся еженедельно, посещение — бесплатное. Продолжительность программы: 2 года.

«Каскад. Проект как метод» - независимая проектная школа для подростков в области современного искусства и слова. Как пишет vk.com/murmanculture, подростки занимаются изучением современного искусства (инсталляции, перформативные практики, саунд-арт, медиапроекты и др.) под руководством современных художников и кураторов. В конце года каждый представляет свой творческий проект на совместной выставке. Проект даёт возможность подросткам реализовать свои идеи в сфере современного искусства.

Участие в проекте бесплатное. Продолжительность проекта: 1 год. Занятия проходят 1 раз в неделю. Старт программы: октябрь-ноябрь.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267151%2Fwall-139605315_24193