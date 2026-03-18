Мужчин, готовых к переезду ради высокооплачиваемой работы, за 2 года стало меньше

Мужчин, готовых к переезду ради новой работы, за 2 года стало меньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», изучив готовность к релокации экономически активных россиян, в том числе молодых специалистов.

Каждый пятый экономически активный россиянин потенциально готов к переезду ради работы с высокой зарплатой (21%). Среди молодёжи готовых к релокации меньше — 15%. Мужчины демонстрируют бо́льшую мобильность, чем женщины (26 и 16% соответственно), а среди юношей и девушек до 24 лет готовность к переезду примерно одинакова (16 и 15%).

Географический срез подтверждает: чем дальше регион от западных границ, тем выше доля желающих уехать. Лидером по готовности покинуть регион среди молодёжи остается Дальневосточный федеральный округ — здесь готовы к релокации 20% молодых людей. На юге такой настрой у 19% начинающих специалистов, в Сибирском и Приволжском округах — по 18%.

В столице лишь 11% молодых людей рассматривают возможность уехать ради трудоустройства (10% в 2024). В Санкт-Петербурге этот показатель за 2 года чуть вырос (с 12 до 14%), а во всем Северо-Западном округе — с 13 до 14%.

В целом же по стране показатель релокации практически не изменился: в 2024 году среди россиян 18+ отметку о стремлении переехать в другой город или регион оставили 22%, сейчас — 21%; среди молодежи до 24 лет — 16 и 15% соответственно.

Гендерные различия сохраняются почти во всех федеральных округах: юноши в возрасте 18—24 лет несколько чаще готовы к переезду, чем их сверстницы. Однако разрыв за 2 года сократился, особенно в ДВФО и СФО. В 2024 году отметку о готовности к релокации содержали 28% резюме молодых мужчин и 22% резюме девушек на Дальнем Востоке, а сегодня — 21 и 19% соответственно. Из Сибири 2 года назад за новой работой готовы были уехать 24% юношей и 19% девушек, сейчас — 19 и 17%.

Подобные тенденции, хотя и в меньшем масштабе, характерны для Урала и Юга. В тех же регионах сократилась доля готовых к релокации мужчин 18+, в то время как среди женщин изменения в показателях минимальные.

С чем может быть связано снижение готовности к релокации среди мужчин?

Разрыв в зарплатах между центром и регионами сокращается, россияне закрепляются на рабочих местах, в течение 2024—2025 компании привлекли самых мобильных соискателей.

Чем эта ситуация грозит работодателям? В ситуации острой нехватки местных работников набирать персонал из других регионов становится сложнее: людей меньше, они более требовательны к условиям труда, в частности, к уровню вознаграждения, компенсационному пакету, условиям переезда и организации проживания на новом месте.

Время проведения исследования: март 2026 года.

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
