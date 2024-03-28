Мужчин, согласных пойти в декретный отпуск вместо жён, стало меньше

Мужчин, готовых воспользоваться правом отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет, за год стало меньше. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором участвовали 1600 трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и 1000 работодателей из всех округов страны.

63% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 39% категорически против, еще 24% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 12%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

За год энтузиазма у мужчин поубавилось: в 2023 году однозначно и скорее согласных было 43%, а сейчас — 37%.

Компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас.

Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей — минимум за 25 лет.

Время проведения опроса: 1—21 марта 2024 года.