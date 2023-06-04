Мужчина в ходе конфликта напал с ножом на трёх посетителей одного из развлекательных заведений Мурманска

Как сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области, сообщение об инциденте поступило сегодня от администратора заведения.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, в то время как злоумышленник успел скрыться с места преступления. Для его поиска задействовали оперативные службы и наружные наряды полиции. В результате по горячим следами сотрудниками ГИБДД был задержан ранее судимый житель города 1996 года рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают iz.ru.