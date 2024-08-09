Мужчинам — компьютерные игры и сон, женщинам — прогулки и шопинг. Обеденный перерыв в российских офисах

Обеденный перерыв — время не только на приём пищи, но и на личные дела. Считают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob», опираясь на итоги опроса, в котором приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов страны.

Судя по результатам, поесть в течение обеденного перерыва удаётся не всем офисным работникам: каждый пятый утверждает, что обычно не может отвлечься от своих обязанностей и продолжает трудиться. О том, что за время перерыва они успевают пообедать, рассказали 7 из 10 опрошенных.

На что ещё можно потратить перерыв на обед, кроме (или вместо) еды?

29% обычно удается погулять. 26% зависают в гаджетах. 18% идут в магазин. 8% рассказали, что устраивают разминку (речь чаще о пинг-понге и настольном футболе с коллегами, но есть и те, кто успевает на полчаса в тренажерку). По 7% — дремлют или медитируют. По 6% — читают или занимаются онлайн-шопингом. Каждый двадцатый во время обеденного перерыва играет в компьютерные игры. 4% смотрят кино и сериалы.

Среди мужчин больше как тех, кто в обеденный перерыв чаще устраивает себе небольшую разминку, так и тех, кто дремлет, релаксирует, играет в компьютерные игры. Женщины чаще выбирают прогулки и шопинг, и офлайн, и онлайн.

Время проведения опроса: 4—6 августа 2024 года.