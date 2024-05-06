Мужчины больше доверяют коллегам, женщины — работодателю

Работающие больше доверяют коллегам, чем компании и руководству. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

В той или иной степени доверяют своим сослуживцам 77% россиян, компании-работодателю — 71%, непосредственному начальнику — 69%.

А вот руководители значительно больше полагаются на свою команду: 86% доверяют подчиненным. В прошлом году уровень доверия к коллегам и компании был чуть выше: 80 и 74% соответственно, к руководителю и подчиненным — почти не изменился (плюс-минус 1 процентный пункт).

Мужчины больше, чем женщины, доверяют коллегам. Женщины чаще говорили об отсутствии сомнений в компании и непосредственном руководстве. С увеличением возраста опрошенных снижается уровень их доверия к компании, а к коллегам, напротив, растёт.

Время проведения опроса: 13—25 апреля 2024 года.