Мужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли

Самые дорогие подарки на Международный женский день в этом году дарят в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и специалисты «MADAME COCO», международного бренда товаров для дома, по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году дарить подарки на 8 Марта планируют 6 из 10 мужчин и каждая вторая женщина. Представители сильного пола чаще всего готовят сюрпризы своим супругам (36%), а женщины — мамам (34%). Доля мужчин, собирающихся поздравлять коллег, составляет 5%, а среди женщин этот показатель достиг 7%.

Кто-то ограничится только цветами, а кто-то будет дарить и подарок, и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4300 рублей на подарки и 2500 рублей на цветы.

Мужчины закладывают более существенный бюджет: 6500 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты. Среднестатистический россиянин готов выделить 5700 рублей на подарки (что на 8% больше, чем в 2025) и 4000 рублей на цветы (сумма за год не изменилась).

Москва уверенно сохраняет лидерство по расходам: там в среднем собираются тратить 7000 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты. Санкт-Петербург на втором месте: 6500 и 5000 рублей соответственно. В топ-3 вошел Красноярск, где на подарки планируют потратить 6000 рублей, а на цветы, как и в двух столицах, — 5000 рублей. Жители Казани потратят на подарки в среднем 6000 рублей, а на букеты — 4000.

По данным международного бренда товаров для дома «MADAME COCO», средний чек на подарки к 8 Марта составляет от 1000 до 3000 рублей для коллег и знакомых и от 3000 до 8000 рублей для родных и близких. Чаще всего россияне дарят комплекты постельного белья, подушки, банные халаты, наборы посуды для сервировки и приготовления еды, а также подарочные сертификаты.

Время проведения опроса: 20—26 февраля 2026 года.