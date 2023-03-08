Мужчины и женщины на рынке труда: исчезают ли гендерные различия при выборе работы

По новому списку женщинам разрешили работать водителями грузовых автомобилей, например, самосвалами и КАМАЗами, трактористами, водителями и автобусов с числом более 14 мест для пассажиров, машинистами поездов, кварцедувами. Между тем аналитика рынка труда показывает, пока что женщины России, как правило, интересуются профессиями без гендерного фактора и пока что преимущественно не из недавно разрешенных сфер.

Расширение списка не только разрешенных, но интересующих женщин профессий - логичный процесс, который объясняется рядом причин: технологии совершенствуются, производство становятся более безопасными, роботизация делает труд легче. Нехватка кандидатов также мотивирует как работодателей, так и законодателей расширять профессиональные границы для женщин, чтобы хоть как-то решить проблему нехватки кадров, которая в ближайшие годы, скорее всего, только усугубится.

Эксперты hh.ru выяснили, насколько сильно различаются профессиональные интересы мужчин и женщин в 2023 году.

По новому списку женщинам разрешили работать водителями грузовых автомобилей, например, самосвалами и КАМАЗами, трактористами, водителями и автобусов с числом более 14 мест для пассажиров, машинистами поездов, кварцедувами. Между тем аналитика рынка труда показывает, пока что женщины России, как правило, интересуются профессиями без гендерного фактора и пока что преимущественно не из недавно разрешенных сфер. Сравнительный анализ профессиональных предпочтений мужчин и женщин в России показывает, что женщин больше интересуют профессии менеджера по продажам (10% резюме, или более 275 тысяч россиянок, разместили резюме именно с такой профессией), администратора (10%) и продавца (6%). Мужчины интересуются, как правило, профессией водителя (8% резюме), менеджера по продажам (7%) и программиста (5%) (наглядно на диаграммах 1 и 2).

Что же касается профессий, которые стали доступны женщинам совсем недавно, то спрос на них есть, но пока крайне низкий. Так, чуть более двух десятков женщин с начала года разместили резюме по профессии водитель КАМаза. Есть порядка 30 резюме от соискательниц на места водителей самосвалов. Интересуются россиянки и профессией тракториста, но тоже пока не значительно: чуть более 50 резюме с начала года. Из недавно разрешенных профессий наиболее популярны у дам профессия водителя автобуса, машиниста электропоезда, а также матроса.

«Между тем практика показывает, что женщины могут и устраиваются на ту или иную пока специальность, которая ещё входит в перечень недоступных. При этом для того, чтобы «прикрыть» себя работодатели могут официально женщин оформлять по разрешенной специальности, например, уборщицей, гардеробщицей или работником столовой. Проблема в том, что в таких случаях женщины не получают гарантированных льгот, выплаты и компенсации, которые положены при работе на производстве. Также не начисляется производственный стаж и пенсия. Как правило, такие ситуации возникают в небольших производственных городах, где кандидатов мало, есть кадровый дефицит, и работодатели выкручиваются как могут. Понять, каков процент женщин, трудящихся таким способом в России, сложно, потому что вроде бы они оформлены официально, но в статистику по основной профессии не попадают», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

В преддверии 8 Марта генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил: «Ещё с 2017 года женщины ФГУП «Атомфлот» стали занимать должности, которые раньше считались только мужскими. Это инженер-оператор, инженер по радиационной безопасности, электромеханик, штурман, помощник капитана».

Он отмечает, что справляются они с этими сложными обязанностями на отлично. Сейчас на атомных ледоколах работают 78 женщин. В настоящее время атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Таймыр», «Вайгач» работают в Обь-Енисейском районе, а атомный ледокол «Ямал» в Карском море. В каждом из экипажей есть женщины, которые работают не только в службе быта, но и управляют атомным ледоколом. На атомоходе «Ямал» - это старший помощник капитана Марина Старовойтова, на «Вайгаче» - третий помощник капитана Анастасия Камкова, на атомном ледоколе «Сибирь» - инженер по радиационной безопасности Анна Николайчик, на «Арктике» - электрик Алла Воронина, а на «Урале» - единственная женщина-электромеханик Анна Безуглая.