90 российских военнослужащих возвращаются на родинуРегиональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.03.23 12:00

Мужчины и женщины на рынке труда: исчезают ли гендерные различия при выборе работы

По новому списку женщинам разрешили работать водителями грузовых автомобилей, например, самосвалами и КАМАЗами, трактористами, водителями и автобусов с числом более 14 мест для пассажиров, машинистами поездов, кварцедувами. Между тем аналитика рынка труда показывает, пока что женщины России, как правило, интересуются профессиями без гендерного фактора и пока что преимущественно не из недавно разрешенных сфер.

Расширение списка не только разрешенных, но интересующих женщин профессий - логичный процесс, который объясняется рядом причин: технологии совершенствуются, производство становятся более безопасными, роботизация делает труд легче. Нехватка кандидатов также мотивирует как работодателей, так и законодателей расширять профессиональные границы для женщин, чтобы хоть как-то решить проблему нехватки кадров, которая в ближайшие годы, скорее всего, только усугубится.

Эксперты hh.ru выяснили, насколько сильно различаются профессиональные интересы мужчин и женщин в 2023 году.

По новому списку женщинам разрешили работать водителями грузовых автомобилей, например, самосвалами и КАМАЗами, трактористами, водителями и автобусов с числом более 14 мест для пассажиров, машинистами поездов, кварцедувами. Между тем аналитика рынка труда показывает, пока что женщины России, как правило, интересуются профессиями без гендерного фактора и пока что преимущественно не из недавно разрешенных сфер. Сравнительный анализ профессиональных предпочтений мужчин и женщин в России показывает, что женщин больше интересуют профессии менеджера по продажам (10% резюме, или более 275 тысяч россиянок, разместили резюме именно с такой профессией), администратора (10%) и продавца (6%). Мужчины интересуются, как правило, профессией водителя (8% резюме), менеджера по продажам (7%) и программиста (5%) (наглядно на диаграммах 1 и 2).

Что же касается профессий, которые стали доступны женщинам совсем недавно, то спрос на них есть, но пока крайне низкий. Так, чуть более двух десятков женщин с начала года разместили резюме по профессии водитель КАМаза. Есть порядка 30 резюме от соискательниц на места водителей самосвалов. Интересуются россиянки и профессией тракториста, но тоже пока не значительно: чуть более 50 резюме с начала года. Из недавно разрешенных профессий наиболее популярны у дам профессия водителя автобуса, машиниста электропоезда, а также матроса.

«Между тем практика показывает, что женщины могут и устраиваются на ту или иную пока специальность, которая ещё входит в перечень недоступных. При этом для того, чтобы «прикрыть» себя работодатели могут официально женщин оформлять по разрешенной специальности, например, уборщицей, гардеробщицей или работником столовой. Проблема в том, что в таких случаях женщины не получают гарантированных льгот, выплаты и компенсации, которые положены при работе на производстве. Также не начисляется производственный стаж и пенсия. Как правило, такие ситуации возникают в небольших производственных городах, где кандидатов мало, есть кадровый дефицит, и работодатели выкручиваются как могут. Понять, каков процент женщин, трудящихся таким способом в России, сложно, потому что вроде бы они оформлены официально, но в статистику по основной профессии не попадают», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

В преддверии 8 Марта генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил: «Ещё с 2017 года женщины ФГУП «Атомфлот» стали занимать должности, которые раньше считались только мужскими. Это инженер-оператор, инженер по радиационной безопасности, электромеханик, штурман, помощник капитана».

Он отмечает, что справляются они с этими сложными обязанностями на отлично. Сейчас на атомных ледоколах работают 78 женщин. В настоящее время атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Таймыр», «Вайгач» работают в Обь-Енисейском районе, а атомный ледокол «Ямал» в Карском море. В каждом из экипажей есть женщины, которые работают не только в службе быта, но и управляют атомным ледоколом. На атомоходе «Ямал» - это старший помощник капитана Марина Старовойтова, на «Вайгаче» - третий помощник капитана Анастасия Камкова, на атомном ледоколе «Сибирь» - инженер по радиационной безопасности Анна Николайчик, на «Арктике» - электрик Алла Воронина, а на «Урале» - единственная женщина-электромеханик Анна Безуглая.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:30«Ванька». Художественный фильм (16+)20:00Городские хроники (6+)20:20«Барышня-крестьянка». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)В текущем году на 8 Марта на цветы россияне потратят больше, на подарки — меньше-PRO Валюту (16+)90 российских военнослужащих возвращаются на родину-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Из-за неблагоприятных погодных условий ЦУР отмечает рост обращений граждан-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика