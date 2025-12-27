Мужчины любят смотреть футбол, женщины — фигурное катание

21 декабря отмечался Всемирный день баскетбола. В преддверии этого дня эксперты superjob.ru выяснили, что за соревнованиями по баскетболу активнее следит молодёжь. В опросе для РИА «Новости» приняли участие 1600 респондентов из всех округов страны.

Явными лидерами зрительских предпочтений россиян являются футбольные матчи: за ним следит 26% опрошенных. Далее с заметным отрывом следуют хоккей (15%), боевые искусства (14%), лыжный спорт и фигурное катание (по 12%).

Интерес к другим видам спорта, таким как плавание, гимнастика, волейбол или тяжёлая атлетика, колеблется в пределах 6—9%. В частности, баскетбол увлекает 6% опрошенных. 43% россиян не интересуются спортом.

Мужчины демонстрируют значительно более высокий интерес к футболу (42% против 13% у женщин), хоккею (19 и 10%), боевым искусствам (18 и 10%) и силовым видам спорта (13 и 2%). В свою очередь, женщины чаще мужчин следят за фигурным катанием (19% против 2%) и гимнастикой (11 и 4%).

При этом доля не интересующихся спортом среди женщин составляет 50%, что на 15 процентных пунктов выше, чем среди мужчин (35%).

Молодёжь демонстрирует низкую заинтересованность состязаниями, — 63% не следят за соревнованиями, не читают спортивные новости. И всё же есть два вида спорта, которыми россияне до 35 лет интересуются больше, чем зрелые респонденты, — это футбол и баскетбол. Футболом болеет каждый третий россиянин до 35 лет (34%) и каждый пятый в возрасте от 35 лет (20%). У баскетбола среди молодёжи больше поклонников (7%), чем среди тех, кто старше (4—5%).

Время проведения опроса: 1—19 декабря 2025 года.