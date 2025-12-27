Гострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.12.25 18:00

Мужчины любят смотреть футбол, женщины — фигурное катание

21 декабря отмечался Всемирный день баскетбола. В преддверии этого дня эксперты superjob.ru выяснили, что за соревнованиями по баскетболу активнее следит молодёжь. В опросе для РИА «Новости» приняли участие 1600 респондентов из всех округов страны.

Явными лидерами зрительских предпочтений россиян являются футбольные матчи: за ним следит 26% опрошенных. Далее с заметным отрывом следуют хоккей (15%), боевые искусства (14%), лыжный спорт и фигурное катание (по 12%).

Интерес к другим видам спорта, таким как плавание, гимнастика, волейбол или тяжёлая атлетика, колеблется в пределах 6—9%. В частности, баскетбол увлекает 6% опрошенных. 43% россиян не интересуются спортом.

Мужчины демонстрируют значительно более высокий интерес к футболу (42% против 13% у женщин), хоккею (19 и 10%), боевым искусствам (18 и 10%) и силовым видам спорта (13 и 2%). В свою очередь, женщины чаще мужчин следят за фигурным катанием (19% против 2%) и гимнастикой (11 и 4%).

При этом доля не интересующихся спортом среди женщин составляет 50%, что на 15 процентных пунктов выше, чем среди мужчин (35%).

Молодёжь демонстрирует низкую заинтересованность состязаниями, — 63% не следят за соревнованиями, не читают спортивные новости. И всё же есть два вида спорта, которыми россияне до 35 лет интересуются больше, чем зрелые респонденты, — это футбол и баскетбол. Футболом болеет каждый третий россиянин до 35 лет (34%) и каждый пятый в возрасте от 35 лет (20%). У баскетбола среди молодёжи больше поклонников (7%), чем среди тех, кто старше (4—5%).

Время проведения опроса: 1—19 декабря 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что будет с зарплатами в 2026 году? Прогноз «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:05«Самое первое Рождество». Художественный фильм (16+)02:45«Медленное ТВ-Камин».04:00«Поцелуй сквозь стену». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек, доллар теряет 19 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»