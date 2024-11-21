Мужчины предпочитают оплачивать покупки у кассира, женщины — на кассе самообслуживания

Россияне чаще предпочитают оплачивать покупки у кассира, чем на терминалах самообслуживания. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Отсутствие очередей для многих — фактор, определяющий место оплаты покупок, однако обслуживание человеком россияне предпочтут даже в ситуации, когда нигде нет очередей: каждый второй покупатель пойдёт к кассиру, 44% — на кассу самообслуживания.

Мужчины чаще женщин выбирают оплату у кассира (57 и 43% соответственно), в то время как женщины чаще предпочитают кассы самообслуживания (52% против 37% среди мужчин). Россияне старше 45 лет выбирают оплату покупок у кассира чаще тех, кто моложе (59%). Традиционный формат оплаты покупок граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей предпочитают чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (57%).

Время проведения опроса: 13—18 ноября 2024 года.