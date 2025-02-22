Мужчины рассказали о том, что хотят и что получают на 23 февраля – «SuperJob»

На 23 Февраля дарят носки и парфюм, мужчины же мечтают получить в подарок деньги или инструменты для ремонта. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие представители сильного пола из Мурманска.

15% мужчин мечтают в качестве подарка на 23 февраля получить деньги, 9% — технику или инструменты для строительства и ремонта, 7% — отправиться в путешествие. О том, что предпочитают получить нож или другое снаряжение для охоты, рассказали 6% опрошенных. 5% поделились, что хотят смартфон, еще столько же — товары для спорта и отдыха. По 4% пожелали аксессуары для автомобиля, книгу или сертификаты на прохождение курсов. По 3% рассказали, что лучшим подарком для них станет одежда или обувь, парфюм или средства по уходу, часы, бытовая техника, алкоголь либо принадлежности для рыбалки. 2% отметили, что были бы рады билетам в театр, кино, музей или на концерт. Среди прочих вариантов желаемых подарков мужчины упомянули подарочные сертификаты, деликатесы, сладости, чай, кофе, подписку на электронные сервисы.

Однако ожидания и реальность не совпадают: чаще всего представители сильного пола в качестве подарка на День защитника Отечества получают одежду, включая носки и белье (15%). На втором месте — парфюмерия и средства по уходу (10%), на третьем — нематериальные проявления любви, заботы и внимания (9%). 4% опрошенных ответили, что им обычно дарят деньги. Еще столько же назвали привычным подарком на 23 февраля «всякую ерунду». 3% обычно получают в подарок бритвенные принадлежности. 2% поделились, что в честь праздника для них накрывают стол или дарят что-то вкусное. Ещё по 2% получают в качестве презента алкоголь и различные инструменты. Без подарков в этот день остаются 29% мужчин.

Время проведения открытого опроса: 7—17 февраля 2025 года.