Мужчины считают лучшим фильмом о Великой Отечественной войне «В бой идут одни старики», женщины — «А зори здесь тихие»

В топ-3 лучших фильмов о Великой Отечественной войне вошли картины «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и «Они сражались за Родину». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и «КИОН» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«В бой идут одни старики» — лучший фильм о Великой Отечественной войне, по мнению россиян. Картина Леонида Быкова набрала 16% голосов. Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (14%), третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (11%). Эти три фильма лидировали и в опросе 2008 года.

По 4% голосов набрали сразу две картины: драма «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» получили по 2% голосов.

По 1% россиян назвали следующие картины в качестве самых любимых: «Судьба человека»; «Брестская крепость»; «Диверсант»; «Солдатик»; «Т-34»; «Аты-баты, шли солдаты…»; «Батальоны просят огня»; «В августе 44-го»; «Горячий снег»; «Противостояние»; «Сталинград»; «Штрафбат»; «Звезда»; «Баллада о солдате» и «Летят журавли».

4% респондентов считают, что хороших фильмов о войне много и выделить один невозможно. Ещё 3% признались, что военные фильмы не смотрят. Затруднился с ответом каждый десятый участник опроса.

«А зори здесь тихие» — безусловный лидер у женщин (21% против 8% среди мужчин). В качестве любимого фильма о войне россиянке также чаще называли ленту «Офицеры» (7 и 1% соответственно). Мужчины же чаще выбирали «Они сражались за Родину» (14% против 8% среди женщин), «Освобождение» (3 и 0%), «Иди и смотри» (5 и 3%).

За период с 27 апреля 2025 года по 27 апреля 2026 года, по данным аналитиков онлайн-кинотеатра «КИОН», самыми просматриваемыми картинами стали: военные драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Евгением Шириковым, «Молодая гвардия» с Никитой Тезиным и Юрой Борисовым, культовый телефильм «Семнадцать мгновений весны» с Вячеславом Тихоновым, исторический военный детектив «Враг у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским и документальный военный фильм «Победа» про ключевые сражения.

Время проведения опроса: 14—22 апреля 2026 года.

