Мужчины в 2 раза чаще женщин хотят продлить выходные на 23 февраля отпусками или отгулами

1 из 10 работающих хочет продлить отдых на День защитника Отечества. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных граждан из всех округов страны.

Каждый десятый работающий россиянин планирует увеличить время отдыха на 23 февраля, присоединив к праздничному дню отпуск или отгулы. В этом году День защитника Отечества пришёлся на воскресенье, логично было бы предположить, что работающие в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, будут отдыхать ещё в и понедельник, однако правительство перенесло выходной на 8 мая. Таким образом, россиян ждёт обычная рабочая неделя.

Желающих продлить отдых на День защитника Отечества среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин: 13 и 6% соответственно. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще планируют присоединять отпуска или отгулы к 23 февраля, чем те, кто моложе или старше. Почти каждый пятый участник опроса с доходом от 100 тысяч рублей в месяц также собирается продлить отдых (18% против 6% среди тех, кто зарабатывает меньше).

Время проведения опроса: 4—17 февраля 2025 года.