Мужчины в 2,5 раза чаще женщин увольняются в порыве эмоций

Заявление на увольнение в порыве эмоций писали 44% мужчин и лишь 18% женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан, имеющих опыт работы.

Каждому третьему россиянину (32%) знакома ситуация импульсивного увольнения. Как оказалось, мужчины значительно чаще женщин принимали решение сгоряча (44% против 18% соответственно).

Практически каждого второго (48%), написавшего заявление, работодатель пытался удержать: «Уговаривали остаться, утверждали, что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег»; «Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату».

В результате каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину. 2 из 3 недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию.

Большинство из тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своём решении (76%): «После увольнения и защиты диплома пригласили в вышестоящую инстанцию»; «Новое место существенно изменило мою жизнь в лучшую сторону».

Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй (52%): «Уволиться никогда не поздно, радовалась, что осталась, иногда излишние эмоции вредят».

Время проведения опроса: 1—10 октября 2024 года.