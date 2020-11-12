Мужчины в декрет по-прежнему не хотят, но стали уходить на него чаще

Большинство мужчин по-прежнему отказывается брать отпуск по уходу за ребенком вместо жен. Однако судя по опросам работодателей, отцов в декрете стало больше. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители компаний и работающие женатые мужчины, планирующие детей.

5% работающих мужчин, состоящих в браке, полностью исключают возможность уйти в декрет вместо жены. Скорее не согласятся на отпуск по уходу за ребенком 26% работающих мужчин. Допускает возможность ухода в декрет вместо жены каждый седьмой (12%). 27% опрошенных утверждают, что полностью готовы при необходимости взять декретный отпуск.

За 5 лет мужская позиция относительно отпуска по уходу за ребенком практически не изменилась, а вот опросы представителей компаний свидетельствуют, что мужчины стали чаще уходить в декрет: 17% работодателей в 2020 году согласовывали отпуск по уходу за ребёнком для мужчин-сотрудников, и это максимальный показатель за последние пять лет: в 2015 году лишь в 10% компаний мужчины писали заявление на отпуск по уходу за ребёнком.