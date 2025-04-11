Мужей, готовых брать отпуск по уходу за ребёнком вместо жён, стало больше

За год мужчин, потенциально согласных уйти в отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет, стало больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и 1000 работодателей из всех округов страны.

Число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребёнком до 3 лет, за год практически не изменилось: 12% в 2024-ом и 13% сейчас.

Отношение мужчин к перспективе стать отцом в декрете становится более лояльным. За последний год число мужчин, отвергающих возможность ухода в декрет, сократилось с 63% до 57% (каждый третий мужчина полностью отрицает такую возможность, а 23% считают это маловероятным).

28% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, что на 3 п.п. больше, чем годом ранее, ещё 15% считают такую ситуацию вполне возможной (также +3 п.п.).

Время проведения опроса: 2 марта — 8 апреля 2025 года.