Мужья помогают со всеми домашними делами 3 из 10 женщин

3 из 10 замужних женщин рассказали, что их мужчины вовлечены во все домашние дела. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие по 1000 мужчин и женщин, состоящих в браке.

55% мужчин оценивают свой объём домашней работы как недостаточный, каждый десятый вообще не помогает в быту. Опрос жен показал, что 47% из них считают помощь мужей по дому небольшой, у каждой шестой супруг игнорирует домашние дела. Впрочем, 35% женатых мужчин утверждают, что вовлечены в быт сверх меры. Женщин, чьи мужья занимаются домом больше, чем необходимо, — 36%.

Большинство мужчин и женщин считает, что делить обязанности на женские и мужские не следует, мужья должны помогать вторым половинам во всех домашних делах. О том, чтобы мужчина взял на себя ремонтные работы, помогал с уборкой, готовкой и мытьем посуды женщины мечтают чаще, чем мужчины выказывают готовность этим заниматься.

Как же обстоят дела с распределением обязанностей в быту на самом деле? 3 из 10 женщин рассказали, что мужчины помогают им со всеми домашними делами. Каждой пятой муж помогает с уборкой, ещё у 20% — берет на себя ремонт. У 18% участвует в приготовлении пищи.

Во время разгара пандемии коронавируса вовлеченность мужчин в домашние дела была выше, чем сейчас. Среди положительных моментов можно отметить тот факт, что домашнюю работу сегодня реже делят на сугубо мужскую и женскую.

Время проведения опроса: 10—31 января 2023 года.