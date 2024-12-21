Музыкальная школа посёлка Видяево перешагнула 60-летний рубеж

В торжествах по случаю юбилея учреждения приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутат регионального парламента Анна Гришко.

Видяевская детская музыкальная школа была открыта в 1964 году. С первых лет существования учреждение стало важным культурным центром гарнизона подводников. Приоритетным направлением его деятельности школы является развитие и сохранение инструментальных классов. По дополнительным программам в области музыкального искусства дети обучаются игре на фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре, флейте, синтезаторе, а также на хоровом отделении.

За 60 лет выпускниками школы стали около двух с половиной тысяч юных жителей ЗАТО пос. Видяево. Более 30 видяевцев, вдохновленные примером своих преподавателей, выбрали музыкальное искусство своей профессией.

Депутаты выразили благодарность коллективу учреждения за творческий подход к работе и бережное отношение к традициям школы:

– Все эти годы ваше учреждение было и остаётся настоящим домом музыки для множества мальчишек и девчонок, - отметил Сергей Дубовой. - Их выбор понятен – в этих стенах всегда царила особая атмосфера, за что глубокая признательность всему коллективу. Вы щедро дарите ученикам свои знания и мастерство. И желание передать детям ту энергию добра и света, что несёт в себе музыка, остаётся неизменным. Ваша способность увидеть талант ребёнка, терпеливо, с любовью направить его творческую энергию в нужное русло – заслуживает глубокого уважения.

За высокий профессионализм и существенный вклад в развитие культуры Мурманской области Сергей Дубовой вручил заслуженные награды регионального парламента сотрудникам музыкальной школы: директору Ирине Томиловой, секретарю Наталье Тимофеевой, преподавателям Елене Ковязиной, Наталии Олещенко и Зое Чайкиной.

Парламентарии пожелали школе дальнейшего процветания, новых творческих успехов и талантливых учеников.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c42/u1sfll85584r7nakrklu2sc42j1khpd3.jpeg