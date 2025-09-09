Музыкально-сценическое действо «Поезд Победы» подготовлено специально для мурманчан

28 сентября в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова впервые выступят артисты Калининградской филармонии имени Е.Ф. Светланова, которые представят музыкально-сценическое действо «Поезд Победы», посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

28 сентября в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова впервые выступят артисты Калининградской филармонии имени Е.Ф. Светланова, которые представят музыкально-сценическое действо «Поезд Победы», посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отмечает vk.com/odkkirova, с честью и гордостью филармония принимает участие в данной акции по городам-героям. Калининград – город с особой судьбой. Один из самых молодых городов России, который стал самым западным рубежом страны по итогам Второй мировой войны и решению Потсдамской конференции.

Мурманск – самый северный город европейской части России, который с гордостью носит звание города-героя. Это высшая степень отличия за подвиги и стойкость во время Великой Отечественной войны. Мурманчанам удалось сорвать планы захвата города гитлеровскими войсками и после продолжительного времени лишений и борьбы отбросить фашистские войска.

Два города объединяет ещё одна очень важная тема – это моря, которые их омывают. Профессия моряка всегда была одной из основных для наших регионов как в мирное время, так и во время войны. И в концертной программе филармонии значительное место, конечно, занимают песни, овеянные романтикой и героизмом, о мужественных людях, связавших свою судьбу с морем.

Концертная программа подготовлена специально для мурманчан. В неё вошли произведения М. Блантера, Д. Тухманова, В. Соловьёва-Седого, Б. Окуджавы, В. Высоцкого и других выдающихся отечественных авторов. (12+)

Прозвучат не только всеми любимые песни о военном времени и героях, но и стихи поэтов-фронтовиков Заполярья, чьи строки ярко и трепетно рассказывают о людях Кольского севера, которые внесли свою лепту в общую Победу.

Проект «Поезд Победы» реализуется в городах-героях при поддержке правительства Калининградской области, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, правительства Мурманской области, Министерства культуры Мурманской области.

Фото и видео: https://vk.com/video-23902826_456241807