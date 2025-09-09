Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.09.25 08:45

Музыкально-сценическое действо «Поезд Победы» подготовлено специально для мурманчан

28 сентября в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова впервые выступят артисты Калининградской филармонии имени Е.Ф. Светланова, которые представят музыкально-сценическое действо «Поезд Победы», посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

28 сентября в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова впервые выступят артисты Калининградской филармонии имени Е.Ф. Светланова, которые представят музыкально-сценическое действо «Поезд Победы», посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отмечает vk.com/odkkirova, с честью и гордостью филармония принимает участие в данной акции по городам-героям. Калининград – город с особой судьбой. Один из самых молодых городов России, который стал самым западным рубежом страны по итогам Второй мировой войны и решению Потсдамской конференции.

Мурманск – самый северный город европейской части России, который с гордостью носит звание города-героя. Это высшая степень отличия за подвиги и стойкость во время Великой Отечественной войны. Мурманчанам удалось сорвать планы захвата города гитлеровскими войсками и после продолжительного времени лишений и борьбы отбросить фашистские войска.

Два города объединяет ещё одна очень важная тема – это моря, которые их омывают. Профессия моряка всегда была одной из основных для наших регионов как в мирное время, так и во время войны. И в концертной программе филармонии значительное место, конечно, занимают песни, овеянные романтикой и героизмом, о мужественных людях, связавших свою судьбу с морем.

Концертная программа подготовлена специально для мурманчан. В неё вошли произведения М. Блантера, Д. Тухманова, В. Соловьёва-Седого, Б. Окуджавы, В. Высоцкого и других выдающихся отечественных авторов. (12+)

Прозвучат не только всеми любимые песни о военном времени и героях, но и стихи поэтов-фронтовиков Заполярья, чьи строки ярко и трепетно рассказывают о людях Кольского севера, которые внесли свою лепту в общую Победу.

Проект «Поезд Победы» реализуется в городах-героях при поддержке правительства Калининградской области, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, правительства Мурманской области, Министерства культуры Мурманской области.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-23902826_456241807

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»