«Музыкальное приношение»: Мурманская областная филармония приглашает на фестиваль классической музыки

Мурманская областная филармония приглашает северян на фестиваль классической музыки «Музыкальное приношение». Фестиваль проводится в Мурманске уже более 10 лет, за это время столицу Кольского Заполярья посетили десятки знаменитых артистов: солистов и музыкантов не только из России, но и из-за рубежа.

Как отмечают организаторы, фестиваль «Музыкальное приношение» – это яркий праздник таланта и вдохновения, открытий, а также уникальная возможность для северян услышать живую игру знаменитых российских музыкантов и приобщиться к искусству высокой пробы.

В этом году фестиваль откроется 13 февраля концертом «Vivat, Франция», в котором примут участие московские и мурманские музыканты. А 19 февраля филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением талантливого московского дирижера Игоря Манашерова. На эти концерты билеты уже продаются в кассах Мурманской областной филармонии и на сайте учреждения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в марте северян ждут выступления органистки из Германии Анны Орловой, американского вокалиста Аарона Майерса в сопровождении трио Владимира Нестеренко, ансамбля гобоистов «Shepherd trio» и Мурманского филармонического оркестра под управлением Ксении Жарко, билеты на которые скоро появятся в продаже.