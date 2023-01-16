Музыкальное приношение: в Мурманске стартует традиционный фестиваль

В заполярной столице стартует традиционный фестиваль «Музыкальное приношение», который проводит Мурманская областная филармония с 2011 года.

Он будет проходить с января по май. В этом году фестиваль приурочен к 150-летию со дня рождения выдающегося композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Ценителей живого звука ждёт пять концертов. Программу откроет выступление Мурманского филармонического оркестра 15 января под управлением дирижёра Владимира Стачинского и при участии Фёдора Амосова (виолончель). На концерте будут исполнены сочинения Сен-Санса, Крафта и известные пьесы Рахманинова – Романс и Вокализ.

В феврале солисты филармонии повторят программу «Мечты у моря» из произведений юбиляра, а также Чайковского и Аренского.

19 марта запланировано выступление ансамбля скрипачей Большого театра и сопрано Ольги Селиверстовой, а в первый день апреля сюрприз ожидает любителей оперы. «Алеко» Сергея Рахманинова прозвучит в концертном исполнении с оркестром и дирижёром Андреем Рейном.

Завершится фестиваль 1 мая концертом виолончелиста Романа Мормыги и пианиста Евгения Стародубцева. Северяне услышат Элегию, Вокализ и сонату для виолончели Рахманинова, а также «Размышление» и «Сентиментальный вальс» Чайковского.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Музыкальное приношение» – уникальная возможность приобщиться к высокому искусству, не покидая Кольское Заполярье. За годы проведения фестиваля на мурманской площадке выступили десятки знаменитых артистов.

Фото: https://gov-murman.ru