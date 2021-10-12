«Музыкальные надежды Арктики» - юные музыканты Заполярья выступят в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии

Талантливые молодые музыканты из Мурманской области выступят на сцене Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича. Выступление станет подарком финалистам двух масштабных музыкальных проектов Заполярья – I Всероссийского конкурса пианистов имени Т.Д. Крыловой и федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики».

Концерт пройдёт в Санкт-Петербурге 23 октября, в его программу вошли произведения Баха, Гайдна, Вивальди, Моцарта, Чайковского, Рахманинова и других отечественных и зарубежных композиторов. В числе исполнителей – обладатель гран-при I Всероссийского конкурса пианистов имени Т.Д. Крыловой Дмитрий Жмудский (г. Ярославль), лауреаты I премий конкурса Елизавета Колесова (г. Астрахань), Вера Савич (г. Североморск, Мурманская область), Роман Кадькалов (г. Мурманск) и призёр федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики» Александр Морев (г. Мурманск). Юные таланты будут выступать в сопровождении Фестивального концертного оркестра «Nota Bene!» под руководством Михаила Черниговского.

Организатором I Всероссийского конкурса пианистов имени Т.Д. Крыловой и федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики» выступила пианистка и преподаватель, общественный деятель, депутат Мурманской областной Думы VII созыва Анна Гришко. Мероприятия проводились при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, правительства Мурманской области и регионального Министерства культуры.