Музыкальные встречи состоятся на сцене Мурманского колледжа искусств

25 января в 12.20 в малом зале Мурманского коллежа искусств состоится традиционный концерт выпускников колледжа специальности «Инструментальное исполнительство». Концерт «Январские встречи» ежегодно объединяет выпускников по классу инструментов народного оркестра. Нынешние студенты консерваторий, преподаватели детских музыкальных школ, школ искусств возвращаются на родную сцену для встречи со зрителями Мурманска.

А 27 января в 18.00 - фортепианный концерт «Музыка, рожденная тишиной» доцента Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов Алексея Набиулина. В программе концерта сочинения для фортепиано Фридерика Шопена, Александра Гречанинова, Александра Глазунова, Николая Метнера, Николая Черепнина.

Вход свободный. (6+ и 12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271483%2Fwall-139605315_25467