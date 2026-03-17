«Музыкальный карнавал» состоится в художественном музее
В главном здании Мурманского областного художественного музея 22 марта в 14.00 состоится концерт студентов Мурманского колледжа искусств «Музыкальный карнавал».
Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в программе прозвучат классические фортепианные произведения для детей и юношества и шедевры мировой классики для духовых инструментов – саксофона, кларнета и флейты.
Концертмейстер - Мария Макарова, преподаватели: Мария Макарова, Ирина Киселева и Екатерина Усатенко.
В концерте принимают участие: Любовь Абашкина, Милана Кашицына, Авелия Столяренко, Юлия Мищенкова – фортепиано; Владимир Леушин, Софья Городецкая – саксофон; Владимир Киселев, Анжелика Баталова – кларнет; Софья Пазгалова, Александра Марычева – флейта.
(0+) Платное.
