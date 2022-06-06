Музыкальный театр «Петербургская оперетта» приезжает в Мурманск

8 и 9 июня на сцене Мурманского областного драматического театра выступят артисты музыкального театра «Петербургская оперетта». Будут показаны спектакли: «Труффальдино из Бергамо», «Конёк-горбунок» и «Собака на сене».

8 и 9 июня на сцене Мурманского областного драматического театра выступят артисты музыкального театра «Петербургская оперетта». Будут показаны спектакли: «Труффальдино из Бергамо», «Конёк-горбунок» и «Собака на сене».

Мюзикл «Труффальдино из Бергамо» - это история весёлого плута и пройдохи, который служит одновременно двум господам. Прекрасные и знакомые с детства мелодии А. Колкера перенесут вас на время в Венецию – город влюбленных, город карнавалов.

Музыка к спектаклю написана Александром Колкером, либретто Кима Рыжова, по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». Режиссёр-постановщик Владимир Воробьев. Возобновление постановки заслуженного артиста России Сергея Шалагина. Художник Олег Молчанов.

«Ещё никто не мог служить двум господам одновременно!». Ловкий и изворотливый плут Труффальдино с легкостью опровергает это в блестящей музыкальной комедии ленинградского композитора Александра Колкера по мотивам пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ». Обаятельный мошенник умудряется с выгодой для своего кармана устроить личное счастье своих господ, да ещё и своё собственное. Любовь, интриги, дуэли, зажигательные танцы.

Фото и видео: https://vk.com/murmandrama